На війні в Україні загинув "вагнерівець"-ексдепутат від партії Путіна, засуджений за наркотики

Колишній депутат із Самари кілька місяців відсидів у колонії і вирушив воювати у складі ПВК "Вагнер", сподіваючись на помилування.

На війні проти України загинув ексдепутат пропутінської партії "Єдина Росія" Радянського району Самари Денис Штейн, який був засуджений в РФ за збут наркотиків.

Про це інформують місцеві самарські медіа.

Суд рік тому визнав Штейна винним у збуті наркотиків, у його будинку оперативники знайшли згортки з дозами мефедрону.

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Ексдепутата запроторили до колонії суворого режиму, однак там він провів лише кілька місяців. Адже члени ПВК "Вагнер" завербували злочинця на війну проти України, пообіцявши йому після цього помилування.

"Вербувальники ПВК "Вагнер" забрали на війну сотні самарських ув'язнених, обіцяючи помилування – часто їх відправляли штурмувати території та першими проходити мінні поля", – зазначається в повідомленні місцевого видання.

Нагадаємо, за даними ЗМІ з посиланням на джерела в ліванських спецслужбах, Росія вербує на війну проти України найманців із Палестини та Сирії. У цьому допомагає "Хезболла" та ПВК "Вагнер". Агресорка вже відправила на фронт близько 300 найманців.

Зауважимо, що в Мережі з’явилося відео, як у Росії "вагнерівці" ходять школами, де читають лекції про своюструктуру та рекламують "службу за контрактом".

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