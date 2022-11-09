На війні вишивала ікони: історія захисниці України, яка загинула в бою з російськими окупантами

Жінка від 2020 року захищала Україну.
Біля міста Сіверськ Донецької області загинула українська захисниця Іванна Заращак. Жінка від 2020 року була в ЗСУ та любила вишивати ікони з бісеру.
Про це пише Меморіал.ua.
Іванна Заращак від юних років займалась рукоділлям. У 2020 році жінка вирішила піти до армії. Після навчань Іванна 9 місяців перебувала на Донбасі. На війні у вільний час захисниця вишивала ікони з бісеру.
Коли почалась війна Іванна Заращак знову пішла захищати Україну. Захисниця загинула у місті Сіверськ Донецької області 5 травня.
На згадку про Іванку залишилися вишиті нею картини, які висять вдома у мами, рідних та друзів.
Війна Росії проти України
24 лютого Росія почала повномасштабний наступ на територію України. Окупанти сунули на нашу державу з півночі, півдня та сходу.
Українські захисники вибили загарбників спочатку із північних регіонів, а потім провели успішний контрнаступ у Харківській області. Зараз наступ ЗСУ триває на південному напрямку.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що українським військовим потрібен час, щоб відбити тимчасово окупований Херсон.
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