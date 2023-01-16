На війні втратила коханого, тепер - батьків: дівчина, яка дивом вижила у Дніпрі, повідомила про смерть найрідніших

Батьків дівчини Анастасії Швець, яка дивом вижила під час ракетного удару по будинку у Дніпрі, знайшли мертвими під завалами. Перед цим Настя втратила на війні коханого.

Про це постраждала розповіла під час ефіру для "Телеканал Київ".

Вона повідомила, що сьогодні, 16 січня, її батьків дістали з-під уламків зруйнованого російською ракетою будинку.

"Головною метою було, щоб знайшли моїх батьків. Мені було все одно, що буде зі мною. Головне, аби дістали їх, але батьки не вціліли. Їх сьогодні дічтали з-під уламків", - розповіла тремтячим голосом Настя.

Дівчина додала, що у той зловісний день під час ракетного удару батьки на кухні робили свічки для українських військових, а вона була у кімнаті.

"Сигнал тривоги був і були ще зранку попередження про можливу ворожу атаку. Ми прийшли додому, бачили, що була тривога, але тікати нам було нікуди. У наших будинках немає сховищ, найближче - це була новобудова. Як ми знаємо, туди мало пускали, керуючись тим, що це - елітна парковка. І нам до цього будинку ще треба було 10 хв, щоб добігти. Ми не передчували біди. Батьки у кухні робити свічки для ЗСУ, а я була у кімнаті", - пригадала дівчина останні моменти перед атакою.

Ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі: останні новини

Нагадаємо,14 січня російські війська влучили ракетою Х-22 у багатоповерхівку в Дніпрі. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку. За попередньою інформацією, внаслідок удару РФ у будинку 72 квартири зруйновано, пошкоджено понад 230.

Як припустив мер Дніпра Борис Філатов РФ хотіла вдарити по Придніпровські теплостанції, але промазала і влучила у будинок. За останніми даними, загинуло щонайменше 36 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває. Доля 35 осіб з'ясовується.

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