На війні з Росією Україна втратила 100 тисяч військових - Урсула фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що від початку війни Україна втратила 100 тисяч військових та 20 тисяч цивільних.

Про це вона сказала на виступі в Брюсселі.

"Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення та невимовні розвиток. Ми всі пам'ятаємо страхи Бучі. За оцінками, на сьогоднішній день загинуло понад 20 тисяч мирних мешканців та 100 тисяч українських військових. Росія має заплатити за свої жахливі злочини, зокрема за злочини". агресії проти суверенної держави", - наголосила фон дер Ляєн.

Росія повинна розплатитися за свої жахливі злочини.



Ми будемо працювати з МКС і допоможемо створити спеціалізований суд для розгляду злочинів Росії.



З нашими партнерами ми подбаємо про те, щоб Росія заплатила за спричинене нею спустошення за допомогою заморожених коштів олігархів та активів свого центрального банку pic.twitter.com/vaI7dqda74 — Урсула фон дер Ляєн (@vonderleyen) 30 листопада 2022 р.

До слова, джерела таких оцінок очільниця Єврокомісії не назвала.

Нагадаємо, раніше американський генерал Марк Міллі заявляв, що українська армія уже втратила 100 тисяч убитими та пораненими, а окупанти також мають такі ж втрати. Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що твердження Марка Міллі " не зовсім відповідають дійсності ".

Днями п резидент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо втрат Росії у війні в Україні до кінця року. За його словами, "ц ьогоріч Росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів " .

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