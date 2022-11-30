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На війні з Росією Україна втратила 100 тисяч військових - Урсула фон дер Ляєн

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На війні з Росією Україна втратила 100 тисяч військових - Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Джерела таких оцінок вона не назвала.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що від початку війни Україна втратила 100 тисяч військових та 20 тисяч цивільних.

Про це вона сказала на виступі в Брюсселі.

"Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення та невимовні розвиток. Ми всі пам'ятаємо страхи Бучі. За оцінками, на сьогоднішній день загинуло понад 20 тисяч мирних мешканців та 100 тисяч українських військових. Росія має заплатити за свої жахливі злочини, зокрема за злочини". агресії проти суверенної держави", - наголосила фон дер Ляєн.

До слова, джерела таких оцінок очільниця Єврокомісії не назвала.

Нагадаємо, раніше американський генерал Марк Міллі заявляв, що українська армія уже втратила 100 тисяч убитими та пораненими, а окупанти також мають такі ж втрати. Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що твердження Марка Міллі "не зовсім відповідають дійсності". 

Днями президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо втрат Росії у війні в Україні до кінця року. За його словами, ьогоріч Росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1795
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