На війні з російськими окупантами загинув син колишнього мера Тернополя

На війні з російськими окупантами загинув син ексмера Тернополя Богдана Левківа - Михайло Левків.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Відомо, Михайло Левків перед війною працював в управлінні соціальної політики Тернопільської міської ради.

"Сумна звістка для нашого міста. Захищаючи Україну на фронті загинув тернополянин, працівник управління соціальної політики міської ради Левків Михайло Богданович. Він завжди був на передовій допомоги людям, а після повномасштабного вторгнення із зброєю в руках боронив рідну землю. Співчуваємо рідним! Вічна пам’ять Герою!", - написав Надал.

Фото: Фото з соціальних мереж

Начальник управління соціальної політики Тернопільської міської ради Володимир Сулима у коментарі "Суспільному" розповів, що Михайлу Левківу було 37 років. Він на другий день після початку війни - 25 лютого 2022 року уклав контракт зі ЗСУ.

"Любов до України в нього була закладена на генетичному рівні. Його батько Богдан Євгенович Левків був одним з лідерів боротьби за незалежність у 80-х початку 90-х років ХХ століття на Тернопіллі", - йдеться на сайті Тернопільської міської ради.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабний наступ на територію України. Від того часу РФ обстрілює Україну ракетами, знищуючи нашу інфраструктуру.

Окупанти планували захопити владу в Києві та встановити в Україні свій маріонетковий режим, проте ЗСУ дали відсіч агресору. За даними британської розвідки, Україна звільнила понад половину території, захопленої Росією від початку повномасштабної війни.

Читайте також: