На війні з російськими окупантами загинув ведучий музичного телеканалу, який служив у ЗСУ

У боях з російськими окупантами загинув Карім Гуламов – військовослужбовець ЗСУ, ветеран АТО, який до війни працював телеведучим Військового хітпараду на музичному каналі М2.

Про це повідомляють друзі на його сторінці у Facebook.

Друзі, колишні колеги і товариші по службі висловлюють співчуття. Вони кажуть, що Карім був дуже сильним, добрим і справедливим.

Відомо, що Карім Гуламов народився в Обухові, але останнім часом жив в Ірпені. Раніше служив у 73-му центрі спецоперацій. Від перших днів повномасштабної війни він вступив до лав ЗСУ, щоб захищати нашу країну від російських окупантів. 26 липня йому мало виповнитися 35 років.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 145-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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