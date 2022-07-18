Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На війні з російськими окупантами загинув ведучий музичного телеканалу, який служив у ЗСУ

Дата публікації
Перегляди
4672
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На війні з російськими окупантами загинув ведучий музичного телеканалу, який служив у ЗСУ

На війні з Росією загинув ведучий українського музичного телеканалу Карім Гуламов.

У боях з російськими окупантами загинув Карім Гуламов – військовослужбовець ЗСУ, ветеран АТО, який до війни працював телеведучим Військового хітпараду на музичному каналі М2.

Про це повідомляють друзі на його сторінці у Facebook.

Друзі, колишні колеги і товариші по службі висловлюють співчуття. Вони кажуть, що Карім був дуже сильним, добрим і справедливим. 

Відомо, що Карім Гуламов народився в Обухові, але останнім часом жив в Ірпені. Раніше служив у 73-му центрі спецоперацій. Від перших днів повномасштабної війни він вступив до лав ЗСУ, щоб захищати нашу країну від російських окупантів. 26 липня йому мало виповнитися 35 років.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 145-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Кохання, яке пережило полон – захисник "Азовсталі" взяв церковний шлюб з дружиною

Кохання, яке пережило полон – захисник "Азовсталі" взяв церковний шлюб з дружиною
Наступна публікація