Помер командир 206 батальйону ТрО, кіборг Віталій Баранов

Захисник очолював організацію "Офіцерський рух учасників війни".
На Донеччині 8 жовтня помер підполковник, командир 206-го Батальйону територіальної оборони ЗСУ, кіборг із позивним "Біба" Віталій Баранов. Герою було 56 років.
Про це повідомили на сторінці Димерської громади у Facebook.
Там зазначили, що поховають командира у с. Катюжанка Димерської громади Київської області.
Що відомо про Віталія Баранова
Чоловік пішов захищати Україну ще 2014 року. Він був командиром батальйону 90-ї ОШБ, яка останньою виходила з Донецького аеропорту.
Під час російського повномасштабного вторгнення уже в перші дні захисник долучився до спротиву і разом з товаришами організував заходи протидії російським військами за маршрутом їхнього просування на Київщині.
У цивільному житті Баранов очолював організацію "Офіцерський рух учасників війни".
Де і коли поховають Героя
В останню путь Віталія Баранова проведуть у Катюжанці в середу, 11 жовтня.
Підполковника поховають на місцевому кладовищі.
Жителів громади просять зустріти захисника "живим коридором" і запалити свічку пам'яті.
Раніше ми повідомляли, що у боях з російськими окупантами на Запорізькому загинув майстер спорту з боксу із Хмельницького Олександр Чорний.
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