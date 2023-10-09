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Помер командир 206 батальйону ТрО, кіборг Віталій Баранов

Помер командир 206 батальйону ТрО, кіборг Віталій Баранов

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Помер командир 206 батальйону ТрО, кіборг Віталій Баранов

На війні загинув кіборг Віталій Баранов

Захисник очолював організацію "Офіцерський рух учасників війни".

На Донеччині 8 жовтня помер підполковник, командир 206-го Батальйону територіальної оборони ЗСУ, кіборг із позивним "Біба" Віталій Баранов. Герою було 56 років.

Про це повідомили на сторінці Димерської громади у Facebook.

Там зазначили, що поховають командира у с. Катюжанка Димерської громади Київської області.

На війні загинув кіборг Віталій Баранов / ©
На війні загинув кіборг Віталій Баранов

Що відомо про Віталія Баранова

Чоловік пішов захищати Україну ще 2014 року. Він був командиром батальйону 90-ї ОШБ, яка останньою виходила з Донецького аеропорту.

Під час російського повномасштабного вторгнення уже в перші дні захисник долучився до спротиву і разом з товаришами організував заходи протидії російським військами за маршрутом їхнього просування на Київщині.

У цивільному житті Баранов очолював організацію "Офіцерський рух учасників війни".

Де і коли поховають Героя

В останню путь Віталія Баранова проведуть у Катюжанці в середу, 11 жовтня.

Підполковника поховають на місцевому кладовищі.

Жителів громади просять зустріти захисника "живим коридором" і запалити свічку пам'яті.

Раніше ми повідомляли, що у боях з російськими окупантами на Запорізькому загинув майстер спорту з боксу із Хмельницького Олександр Чорний.

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Дата публікації
Перегляди
1137
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