На війні загинули двоє бійців Грузинського легіону – фото

Громадяни Грузії загинули на передовій в Україні.
На війні в Україні, у ході виконання бойових завдань, загинули двоє бійців Грузинського національного легіону – Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі.
Про повідомили на сторінці Грузинського легіону у Facebook.
Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі загинули під час виконання бойових завдань на лінії фронту.
Грузинський легіон воює в Україні від 2014 року і налічує близько 1300 військовослужбовців. Він підпорядковується ГУР Міністерства оборони України.
Нагадаємо, наприкінці 2023 року в боях за Україну загинув доброволець з Грузії Іраклі Курцікідзе.
Читайте також провідні новини дня: