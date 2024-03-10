На війні загинули двоє бійців Грузинського легіону – фото

Громадяни Грузії загинули на передовій в Україні.

На війні в Україні, у ході виконання бойових завдань, загинули двоє бійців Грузинського національного легіону – Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі.

Про повідомили на сторінці Грузинського легіону у Facebook.

Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі загинули під час виконання бойових завдань на лінії фронту.

Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі – бійці Грузинського національного легіону, які загинули в Україні / Фото/Facebook: Грузинський легіон

Грузинський легіон воює в Україні від 2014 року і налічує близько 1300 військовослужбовців. Він підпорядковується ГУР Міністерства оборони України.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року в боях за Україну загинув доброволець з Грузії Іраклі Курцікідзе.

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