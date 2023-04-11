На війні загинуло вдвічі більше російських військових, ніж українських - розвідка США

За даними американської розвідки, під час боїв в Україні загинуло удвічі більше російських солдат, ніж українських.

Про це пише Business Insider .

Зазначається, що документи, які нещодавно "випливли" в соціальні мережі і наразі є предметом федерального розслідування, містять оцінки російських і українських втрат. Офіційні особи США назвали інформацію, включену в витік — яка, здається, містить детальну оцінку війни в Україні — як дуже конфіденційну та засекречену.

Зокрема, в одному документі йдеться про те, що Росія зазнала від 189 500 до 223 000 втрат, у тому числі від 35 500 до 43 000 солдатів, убитих під час бою, і від 154 000 до 180 000 солдатів, поранених.

"Україна, навпаки, зазнала від 124 500 до 131 000 втрат, у тому числі від 15 500 до 17 500 солдатів, убитих у боях, і від 109 000 до 113 500 військовослужбовців поранених", - йдеться у повідомленні.

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Дані свідчать про те, що кількість загиблих росіян більш ніж у два рази перевищує кількість загиблих в Україні.

Водночас Міністерство оборони Британії заявило в лютневому оновленому звіті розвідки, що від 40 000 до 60 000 пов'язаних з Росією сил, включаючи регулярну армію Москви та найманців з воєнізованої організації Групи Вагнера, були, ймовірно, знищені. Тим часом Центр стратегічних і міжнародних досліджень підрахував того самого місяця, що в Україні загинуло від 60 000 до 70 000 російських військових.

Ні російське, ні українське посольство у Вашингтоні, округ Колумбія, не відповіли негайно на прохання Insider прокоментувати дані про жертви, які містяться в витоку документів.

"У документах, які випливли, описуються втрати як росіян, так і українців, а також міститься інформація про бойову готовність України та підготовку до бойових дій. Вони включають детальні карти, оцінку бойових збитків, рівень скорочення сил, зброю та інше обладнання та іншу секретну інформацію", - пише видання.

Тим часом офіційні особи США терміново розслідують витік інформації.

«Міністерство оборони продовжує переглядати та оцінювати достовірність сфотографованих документів, які циркулюють у соціальних мережах і які, здається, містять конфіденційні та строго секретні матеріали», — заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх у заяві, наданій Insider у відповідь на запити про російських та українських втрат.

Нагадаємо, що офіційні особи США намагаються заспокоїти союзників після зливу суворо засекреченої інформації про війну в Україні.

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