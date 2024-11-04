На війні загинув 39-річний популярний музикант з Харкова Микола Состін

Барабанник долучився до війська у серпні цього року.

На війні загинув популярний харківський музикант Микола Состін, який був барабанником у декількох рок-гуртах.

Трагічну звістку 4 листопада повідомив колега Состіна з гурту "Заводь" Олексій Ковальов. Він написав в Instagram, що музикант загинув на війні. Серце барабанника зупинилося у віці 39 років.

"Невимовний біль пронизує наші серця. Один з найкращих ударників України, амбасадор кайфу на Землі, частина історії українського блекметалу та гурту SOOM — Коля Amorth — на щиті. Це була дика подорож. Дякую, друже, як би там не було. Вічна слава та вічна пам'ять", — написав колега музиканта.

Микола Состін / Фото: із соцмереж

Зазначимо, Микола Состін був барабанником у кількох харківських гуртах. Він був учасником колективів Darklighter, "Заводь" та Soom. До війська музикант долучився у серпні цього року. Він служив у 25-й окремій повітрянодесантній бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на фронті загинув музикант з Чернівців Пилип Стахов. Він захищав Україну від російських окупантів від початку повномасштабної війни.

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