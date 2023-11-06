На війні загинув автор книжки "Спокійної ночі" Максим Петренко: фото

Максима Петренка вважали зниклим безвісти або взятим у російський полон, але 6 листопада стало відомо про загибель захисника.
На війні загинув письменник і нацгвардієць Максим Петренко. Про його загибель стало відомо 6 листопада. Деякий час його вважали зниклим безвісти або взятим у російський полон. Однак ні те, ні інше не справдилося.
Про загибель Петренка повідомила книжкова оглядачка Ганна Скоріна у Facebook.
"Ми сподівалися і вірили, що те, що він зник безвісти, означає, що він у полоні. Дива не сталось… Єдине, що я знаю поки — це підтвердження з частини, де служив Макс. Експертиза ДНК підтвердила, що це Макс, і з частини виїхали до Дніпра за Максом. Поховання планують наприкінці тижня", — написала Скоріна.
До початку російсько-української війни Максим Петренко був далеким від військової професії. Працював програмістом і викладав в університеті "Україна", брав участь у міжнародних змаганнях роботизованих платформ і готував до таких змагань студентів.
Утім, 2014 року він добровільно пішов воювати. Власне, книга "Спокійної ночі" про ті пережиті часи.
"Почати писати мене змусили флешбеки. Вони кидали мене у вир емоцій. Я раз за разом бачив розрив снаряду та відчував удар, що збиває з ніг. Я відчував, що моя підсвідомість вимагає від мене проаналізувати цей досвід. Потім на це наклалося багато чого. Бажання увічнити пам’ять полеглих побратимів. Врешті-решт, бажання залишитися у цьому світі. В якийсь момент бою я повірив, що не виживу. Спогади про цей момент примусили мене задуматися про те, чи існуватиме в цьому світі щось. привнесене мною, якщо мене раптом не стане?" — розповідав 2020 року письменник.
Після 24 лютого Максим вдруге взяв зброю до рук. Однак додому вже не повернувся…
В університеті вже прокоментували трагічну звістку.
"Максим Петренко був випускником університету "Україна", неймовірно талановитим викладачем і завідувачем лабораторії кіберфізичних систем. 2022 року захистив кандидатську дисертацію та очолив кафедру комп’ютерної інженерії. Рівно через 2 тижні до нас прийшла повномасштабна війна, і Максим, як доброволець ще від 2014 року, одразу ж вирішив захищати Батьківщину. Навесні 2022 року Максим зник безвісти… Весь колектив і студенти університету сподівались і вірили, що він у полоні…" — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на війні з російськими окупантами 3 листопада загинув головний редактор рівненського видання "Горинь.інфо" Тарас Давидюк.
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