На війні загинув автор книжки "Спокійної ночі" Максим Петренко: фото

На війні загинув письменник і нацгвардієць Максим Петренко. Про його загибель стало відомо 6 листопада. Деякий час його вважали зниклим безвісти або взятим у російський полон. Однак ні те, ні інше не справдилося.

Про загибель Петренка повідомила книжкова оглядачка Ганна Скоріна у Facebook.

"Ми сподівалися і вірили, що те, що він зник безвісти, означає, що він у полоні. Дива не сталось… Єдине, що я знаю поки — це підтвердження з частини, де служив Макс. Експертиза ДНК підтвердила, що це Макс, і з частини виїхали до Дніпра за Максом. Поховання планують наприкінці тижня", — написала Скоріна.

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До початку російсько-української війни Максим Петренко був далеким від військової професії. Працював програмістом і викладав в університеті "Україна", брав участь у міжнародних змаганнях роботизованих платформ і готував до таких змагань студентів.

Утім, 2014 року він добровільно пішов воювати. Власне, книга "Спокійної ночі" про ті пережиті часи.

"Почати писати мене змусили флешбеки. Вони кидали мене у вир емоцій. Я раз за разом бачив розрив снаряду та відчував удар, що збиває з ніг. Я відчував, що моя підсвідомість вимагає від мене проаналізувати цей досвід. Потім на це наклалося багато чого. Бажання увічнити пам’ять полеглих побратимів. Врешті-решт, бажання залишитися у цьому світі. В якийсь момент бою я повірив, що не виживу. Спогади про цей момент примусили мене задуматися про те, чи існуватиме в цьому світі щось. привнесене мною, якщо мене раптом не стане?" — розповідав 2020 року письменник.

“Спокійної ночі” – перша книжка ветерана, до війни він вів кілька блогів, але навіть не замислювався про письменництво

Після 24 лютого Максим вдруге взяв зброю до рук. Однак додому вже не повернувся…

Про загибель Максима Петренка стало відомо 6 листопада / Фото: із соцмереж

В університеті вже прокоментували трагічну звістку.

"Максим Петренко був випускником університету "Україна", неймовірно талановитим викладачем і завідувачем лабораторії кіберфізичних систем. 2022 року захистив кандидатську дисертацію та очолив кафедру комп’ютерної інженерії. Рівно через 2 тижні до нас прийшла повномасштабна війна, і Максим, як доброволець ще від 2014 року, одразу ж вирішив захищати Батьківщину. Навесні 2022 року Максим зник безвісти… Весь колектив і студенти університету сподівались і вірили, що він у полоні…" — йдеться у повідомленні.

Автор книжки "Спокійної ночі" Максим Петренко / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами 3 листопада загинув головний редактор рівненського видання "Горинь.інфо" Тарас Давидюк.

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