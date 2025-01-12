На війні загинув боєць ЗСУ та військовий кореспондент Руслан Ганущак з Івано-Франківська

Він зняв документальний фільм про війну на Донбасі “Два дні в Іловайську” – про те, з чого починався Іловайський котел.

У неділю, 12 січня, стало відомо про загибель на війні бійця 92-ї Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, військового журналіста з Івано-Франківська Руслан Ганущак з позивним “Остап”.

Про це повідомила речниця Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Наталія Коцкович, яка від 2014 року служила з “Остапом” у пресслужбі полку “Азов”.

“Ми нашим дуетом знімали найкращі кадри і короткометражки з Широкиного, Гранітного, Бердянського, Лебединського, Марʼїнки. Ми пліч-о-пліч фіксували у своїх сюжетах всі злочини росії на Донбасі. Руслан був неймовірним!” - написала вона.

Руслан Ганущак був активним учасником Майдану та Революції Гідності.

2014 року зголосився добровольцем у батальйон “Азов” у складі знімальної групи “Spilno.TV”.

2016 року він зняв документальний фільм про війну на Донбасі “Два дні в Іловайську” – про те, з чого починався Іловайський котел.

Також Руслан є автором фільму про грузинських добровольців "Брат за брата", який презентували у США, Британії та інших країнах світу.

Після повномасштабного вторгнення РФ 2022 року “Остап” пішов захищати країну як боєць 92-ї бригади ЗСУ.

Минулого року в Івано-Франківську відбулася персональна виставка його світлин із війни.

У квітні Руслану Ганущаку мало виповнитися 55 років.

Дружина героя Олександра Кодак наразі на отримувала офіційного повідомлення про його загибель.

Нагадаємо, на російсько-українській війні загинув поет та прозаїк Мирослав Герасимович (Кулик).

Читайте також: