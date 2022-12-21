На війні загинув Геннадій Афанасьєв – колишній політв’язень Кремля

На початку повномасштабного вторгнення Афанасьєв вступив до лав ТрО Києва.

На фронті загинув експолітв’язень з Криму Геннадій Афанасьєв, який був одним із фігурантів справи щодо так званої "групи Сенцова".

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на матір Афанасьєва.

Про загибель бійця у Мережі повідомив ще однин ексбранець Кремля, кінорежисер Олег Сенцов. Він утримувався у російській в’язниці у 2014-2019 роках в межах тієї ж справи, що й Афанасьєв.

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"Захищаючи свою країну, на фронті загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв. Вічна слава Герою", – йдеться в повідомленні Сенцова.

Про загибель Геннадія поінформував і нардеп Олексій Гончаренко. Він написав, що після початку повномасштабної війни Афанасьєв долучився до лав територіальної оборони Києва.

"Він пішов захищати країну в Київське ТрО. І тепер віддав життя за нашу свободу. Знав Геннадія особисто, висловлюю глибокі співчуття родині та близьким Геннадія. Це велика втрата", – йдеться в повідомленні нардепа.

Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Геннадія Афанасьєва в Криму 9 травня 2014 року. Йому та ще низці політв’язнів закидали підготовку терактів. Українець 767 днів провів у російських катівнях та в’язницях.

14 червня 2016 року Афанасьєв був помилуваний президентом РФ Володимиром Путіним. Його та ще одного політв’язня Юрія Солошенка обміняли на російських журналістів. Після обміну Афанасьєв розповідав, що його били, одягали на голову пакет та душили.

У лютому 2018 року ЄСПЛ зобов’язав Росію виплатити компенсацію Афанасьєву за нелюдські умови конвоювання.

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