На війні загинув Герой України Андрій Орлов: став першим нагородженим за звільнення Херсона

На війні загинув Герой України Андрій Орлов. Чоловік був сержантом 131 окремого розвідувального батальйона.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала мама воїна Елена Орлова.

Як зазначається, Андрій був сержантом 131 окремого розвідувального батальйона. Він став першим Героєм України, нагородженим за звільнення Херсона.

Ведучі телепроектів, в яких брав участь Андрій, згадують його як людину з шаленим драйвом та енергією.

Нагадаємо, що у ЗСУ попереджають про загрозу ракетного удару для двох областей.

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