Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На війні загинув Герой України Андрій Орлов: став першим нагородженим за звільнення Херсона

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
796
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На війні загинув Герой України Андрій Орлов: став першим нагородженим за звільнення Херсона

На війні загинув Герой України Андрій Орлов / Фото: соцмережі

Андрій був сержантом 131 окремого розвідувального батальйона.

На війні загинув Герой України Андрій Орлов. Чоловік був сержантом 131 окремого розвідувального батальйона.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала мама воїна Елена Орлова.

Як зазначається, Андрій був сержантом 131 окремого розвідувального батальйона. Він став першим Героєм України, нагородженим за звільнення Херсона. 

Ведучі телепроектів, в яких брав участь Андрій, згадують його як людину з шаленим драйвом та енергією.

Нагадаємо, що у ЗСУ попереджають про загрозу ракетного удару для двох областей.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
796
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація