На війні загинув Герой України Андрій Орлов: став першим нагородженим за звільнення Херсона

Андрій був сержантом 131 окремого розвідувального батальйона.
На війні загинув Герой України Андрій Орлов. Чоловік був сержантом 131 окремого розвідувального батальйона.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написала мама воїна Елена Орлова.
Як зазначається, Андрій був сержантом 131 окремого розвідувального батальйона. Він став першим Героєм України, нагородженим за звільнення Херсона.
Ведучі телепроектів, в яких брав участь Андрій, згадують його як людину з шаленим драйвом та енергією.
Нагадаємо, що у ЗСУ попереджають про загрозу ракетного удару для двох областей.
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