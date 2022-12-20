На війні загинув колишній майор МВС, який повернувся з-за кордону для захисту України

У Кременчуці Полтавської області 20 грудня попрощалися із 44-річним Сергієм Кушніренком, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників в Донецькій області.

Про це повідомляє місцева "Кременчуцька газета".

Захисник тривалий час в працював в структурі Міністерства внутрішніх справ, мав звання майора і нагороди за службу в МВС. Також він пройшов АТО/ООС.

Товариш загиблого воїна розповідає, що Сергій після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Сергій повернувся з-за кордону на Батьківщину і знову став на захист держави. Спочатку він був у теробороні Києва, а коли окупантів прогнали від столиці, поїхав на схід.

"Протягом 2014-2016 років він був в АТО. І теж тримав контакт з товаришами по службі. Вони відчували, що буде війна скоро... Коли з ним зв'язався телефоном 23 лютого 2022 року, то він про це говорив... Минула ніч і почалась війна. А через тиждень він повернувся з-за кордону на Батьківщину, бо не міг в цей час бути осторонь побратимів", - розповів однокласник і друг воїна.

За його словами, Сергій був доброю і порядною людиною, завжди за всіх переймався, приходив на допомогу завжди. У захисника залишилась дружина, дитина, мати.

"Був водієм 54 бригади. У Сергія не витримало серце, 12 грудня цього року він помер у Краматорському районі, Донецької області", - говорить ще один військовослужбовець.

Поховали Сергія на Алеї Героїв у Кременчуці.

Нагадаємо, відомий військовослужбовець, головний сержант 47-ї окремої штурмової бригади Валерій Маркус заявив, що загиблих українських захисників недоречно називати на російський (радянський) манер "Груз 200" або "200-й", адже це знецінює ту найвищу ціну, яку воїни заплатили за кожного з нас. Тож у його бригаді вживатимуться терміни "загиблий" або "на щиті" і не "300-й", а "поранений".

Раніше 25-річна парамедикиня Катерина розповіла, що для неї перемога України буде і сумною, бо вона дуже чітко бачить, яку ціну ми за неї платимо. Щиру розповідь "госпітальєрки" Катерини Галушки про біль втрат, страхи і виклики та гендерні стереотипи на війні читайте за цим посиланням.

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