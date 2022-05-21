На війні загинув молодий командир із 95 окремої десантно-штурмової бригади Вадим Журавський з позивним "Вікінг"

На війні загинув молодий командир із 95 окремої десантно-штурмової бригади Вадим Журавський з позивним "Вікінг"

На запитання про свою мрію молодий офіцер відповідає: “Здобути перемогу, знищити всіх ворогів, відновити територіальну цілісність і з перемогою повернутися додому”.

На війні з російськими окупантами загинув Вадим Журавський з позивним "Вікінг" – молодий командир із 95-ї житомирської окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

Про смерть старшого лейтенанта Журавського повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний та оприлюднив відеосюжет, знятий у підрозділі Вікінга на передовій.

"Героями цієї війни стали молоді командири. Ті, хто приймає підрозділи після полеглих побратимів. Хто набуває власного досвіду у запеклих боях. Хто віддає серце, душу, здоров’я, а інколи, на жаль, життя за Україну. Ми виконаємо твою мрію, Вікінгу! Ми здобудемо Перемогу!" – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

На відео є момент, де Журавський розповідає про свою мрію: "Здобути перемогу, знищити всіх ворогів, відновити територіальну цілісність і з перемогою повернутися додому".

Вадим Журавський був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня указом президента України від 15 квітня 2022 року № 242/2022.

Нагадаємо, в бою за Україну загинув прикордонник з Хмельниччини Леонід Корж.

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