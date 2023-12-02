На війні загинув окупант, який закатував кота – подробиці, фото

В Україні на війні ліквідували ще одного окупанта. Солдат армії РФ з Архангельської області Артем Лаврентьєв "прославився" в Росії тим, що протягом кількох тижнів жорстоко знущався з кота своєї матері, знімав це на відео і викладав до Мережі. Тварина після катувань померла.

Про смерть живодера повідомив блогер Necro Mancer.

Після того, як історія зі знущанням набула розголосу, Лаврентьєва відправили до колонії, а закатованому ним коту Кузі згодом встановили пам'ятник у Сєвєродвінську.

Солдат-живодер з РФ Артем Лаврентьєв/ Фото: Necro Mancer

Засуджений Артем Лаврентьєв вирішив піти воювати проти України, щоб пришвидшити свій вихід із в’язниці. Однак окупанта ліквідували на фронті.

"Прийшла 100% достовірна інформація, через військкомат. Мертвий Артемко Лаврентьєв, живодер. Убив разом із співмешканкою кота своєї матері. 3,5 роки колонії, позбавлення батьківських прав. З колонії напросився на СВО. Зник безвісти влітку, знайдено тільки зараз. У січні-лютому те, що від нього залишилося за кілька місяців непохованим, привезуть його матері до Сєвєродвінська, у закритій труні", – написали місцеві зоозахисники.

Замордований кіт Кузя / Фото: Necro Mancer

Замордований кіт Кузя / Фото: Денис Казанський

Нагадаємо, у Бєлгороді вбили Олександра Слісаренка – колаборанта, якого окупанти призначили на посаду заступника голови "адміністрації Харківської області".

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