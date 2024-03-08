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На війні загинув відомий журналіст, який пішов на фронт добровольцем

На війні загинув відомий журналіст, який пішов на фронт добровольцем

Дмитро Сінченко / Facebook

Подробиці загибелі невідомі.

На фронті загинув військовослужбовець, журналіст Дмитро Сінченко.

Про це повідомила його колишня дружина Олена Сінченко 8 березня у Facebook.

Вона не уточнила, за яких обставин і де загинув Дмитро. Додала, що про дату та час прощання з Дмитром повідомить пізніше.

Олена зазначила, що Дмитро дуже філософськи і особливо ставився до життя і смерті. Тому вона просить, щоб сум був світлим.

“Я би не хотіла писати цей пост. Ніколи, за жодних обставин. І зараз не хочу. Але це легше ніж говорити кожному окремо. А ще дуже складно писати про Діму у минулому часі. У Дмитра була одна велика любов — Україна. Він мріяв про її світле майбутнє і намагався робити все, щоб прийти до нього, як можна швидше. Він нею жив і за неї ж віддав життя. Він був світлою, розумною, щирою, принциповою людиною”,  — написала вона.

Вшанувати його пам’ять вона запропонувала так: “Не беріть і не давайте хабарів. Боріться за свої права. Живіть по совісті і по Конституції. Говоріть українською, читайте українське, слухайте українське. Декомунізуйте та дерусифікуйте себе і простір навколо себе. Повірте, він радітиме, де б не був”.

“Вічного йому життя і теплого прийому у Сварожих чертогах. Я дякую тобі за те, що обрав захищати нашу Україну. Дякую, що був. Дякую за сина — це світло, яке світить найяскравіше і найтепліше. І знай, я пам'ятатиму про тебе. У всіх галактиках, у всіх світах”, — зазначила Олена Сінченко.

Дмитро Сінченко (позивний “Перун”) — боєць Української добровольчої армії (УДА) з Кропивницького. Приєднався до УДА після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Дмитро — автор Тижня, Радіо Свобода. Для Тижня писав матеріали про будні бійців на фронті. Останній репортаж вийшов 24 серпня 2023 року.

За даними ІМІ, Дмитро Сінченко став 73-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії проти України.

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