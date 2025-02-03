На війні загинув воїн підрозділу "Гострі Картузи" Антон Спіцин — один з кращих операторів FPV

Антон Спіцин отримав поранення, що були несумісні з життям.

На війні загинув воїн підрозділу "Гострі Картузи" Антон Спіцин. Він був одним з кращих українських операторів FPV-дронів.

Про це повідомив Олександр Спіцин — брат загиблого бійця.

"Сьогодні для мене найчорніший на найтяжчій день у житті. Сьогодні мене покинув мій рідний брат. Найближча та найрідніша для мене людина. Важко писати та згадувати життя Антона, проте він жив героєм і помер героєм...." — написав Олександр.

За його інформацією, під час бою Антон Спіцин отримав поранення несумісні з життям.

"І назавжди пішов на небеса... Спи спокійно, брате", — написав Олександр.

Фото: Олександр Спіцин

Антон Спіцин і підрозділ "Гострі картузи"

Відомо, що Антон Спіцин воював від самого початку повномасштабного вторгнення. Під час виконання бойового завдання спецпризначенець отримав поранення. Медики не змогли врятувати військового.

Антон Спіцин народився і виріс на Харківщині. До повномасштабного вторгнення мав свій будівельний бізнес, займався благодійною діяльністю. Він також безкоштовно викладав англійську мову дітям, які втратили батьків, а також за власний кошт здійснив ремонт у дитячому психоневрологічному санаторії.

"Ми пам’ятатимемо Антона за його корисні справи, вірність Україні, роботу на перемогу і волелюбність. Спочивай з миром, побратиме. Слава українським полеглим воїнам! Ми помстимось за тебе!" – зазначили в Центрі спецпризначення НГУ "Омега".

Додамо, що до підрозділу "Гострі картузи" входять добровольці, які стали на захист Харкова ще в лютому 2022 року. Спочатку вони протидіяли ворогу, використовуючи трофейну та волонтерську зброю. Згодом стали частиною Сил оборони і виконували важливі завдання на передовій.

Бійці у складі підрозділу "Гострі картузи" боронили Вовчанськ, а в жовтні 2024 року їх направили для захисту Покровська.

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