На війні загинув Юрій Глодан, який втратив дружину та тримісячну донечку через удар РФ по Одесі

У боях за Україну загинув одесит Юрій Глодан. Він був чоловіком та батьком загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу Одеси 23 квітня дружини та тримісячної дочки.

Про це повідомив у Мережі його колега Oleksandr Yakovenko.

За його словами, майже кожен одесит знав цю сім'ю.

"Я не спілкувався з ним близько, але майже кожний одесит знає цю сім’ю. 23 квітня 2022 року, в його сімʼю прийшов "руський мір" — російська ракета зруйнувала житловий комплекс "Тірас" в Одесі. Трагедія відібрала життя тримісячної Кіри Глодан, її мами Валерії та бабусі Людмили — це сімʼя Юри", - написав він.

Одесит Юрій Голдан загинув на війні в Україні

Зазначається, чоловік спершу пішов до АЗОВу, а потім до 3-тя Штурмової бригади.

."Центр Європи. 21 століття. Історія української сімʼї", — написав Олександр.

Що відомо про трагедію в Одесі

2022 року, 23 квітня, внаслідок ворожого ракетного удару по Одесі загинула ціла родина, три покоління жінок: бабуся Люда, молода мама Валерія та її 3-місячна донька Кіра.

Валерія та її 3-місячна донька Кіра загинула від російської ракети в Одесі

Додамо, жінки залишилися вдома, готувалися до світлого свята, пекли паски, коли сталася трагедія.