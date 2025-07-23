На війні загинув 21-річний українець, якого дитиною всиновила родина з Італії

21-річний українець Артем Налято / © ANSA

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На фронті загинув 21-річний українець Артем Налято, який у дитинстві був всиновлений родиною з Італії, а потім повернувся на Батьківщину і став на її захист.

Про це пишуть італійські ЗМІ.

Артема всиновили, коли йому було 12 років. Італійська родина забрала його до міста Трібано в провінції Падуя. У серпні 2022 року він вирішив поїхати до України, щоб знайти свого брата.

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Як передає ANSA, хлопець загинув минулого понеділка під час бомбардування навчального табору під Києвом.

«Наскільки нам відомо, молодий чоловік загинув внаслідок ракетного удару, який влучив у казарму, де він зупинявся. Інцидент, ймовірно, стався під час обіду. Він був розумним і, незважаючи на те, що не закінчив школу, знайшов роботу», — сказав мер Трібано.

За його словами, попри те, що Артем з дитинства інтегрувався в італійське суспільство, він завжди зберігав зв’язок з Батьківщиною.

Зв’язок, який ще більше зміцнився з серпня 2022 року, коли хлопець повернувся до України, щоб розшукати свого брата. Згодом він повернувся до Італії, але, враховуючи ситуацію, вирішив знову повернутися до України, щоб зі зброєю в руках її захищати.

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Зазначаєтья, що кілька тижнів тому Артем тимчасово відвідав місто Падуя, а потім знову повернувся на фронт.

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув 21-річний доброволець з Угорщини.