Історик, краєзнавець, фотохудожник Ігор Климович / © Facebook

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Наприкінці липня на фронті у Харківській області загинув історик, краєзнавець, фотохудожник, молодший лейтенант Ігор Климович. Він захищав Україну у складі Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.

Про це повідомила дружина загиблого бійця Олександра Климович.

Згідно з заявою дружини, невдовзі в Ігоря має народитися донька, яку боєць вже ніколи не побачить.

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«Любове моє, душа моя, мій всесвіт, життя моє, тебе забрали в мене, і 30 липня з тобою померла і я. Тебе вбили за 9 тижнів до приходу в світ нашої доці, яку ти так чекав і яка тепер ніколи не побачить і не пізнає свого неймовірного тата», — йдеться в повідомленні Олександри

Драматургиня Наталка Ворожбит повідомила, що Климович працював над костюмами до фільму «Демони». Вона згадує Ігоря як принципову, добру, професійну, чітку, цілісну та дуже гарну людину.

«Востаннє я зустріла Ігоря на Мистецькому Арсеналі і мені здалося, що йому не комфортно серед нас, фестивальних і піднесених. В його очах були питання, була втома. Мені так здалося. Чи ні. Мені було важко і соромно підтримувати світську розмову, я відчувала, що все не те і не знайшла потрібних слів. Пробач», — йдеться в повідомленні Ворожбит.

Про дату та місце прощання із Климовичем повідомлять згодом.

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Біографія Ігоря Климовича

Климович здобув вищу освіту в Інституті туризму, що діє при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Був активним учасником Революції Гідності.

«З дитинства Ігор був активним учасником культурного життя села, відвідував Народний дім, писав вірші, захоплювався історією, досліджував своє коріння. Випустив декілька поетичних збірок, одну з яких з великою гордістю презентував у рідному селі», — розповіли у Грабовецько-Дулібівській територіальній громаді.

Климович багато подорожував Україною, вивчав старожитності, цікавився реконструкцією давньоруської та середньовічної культури. Він був добре обізнаний в історичній зброї, побуті, одязі й обрядах. Став першим українцем, який увійшов до складу міжнародної асоціації експериментальної археології EXARC.

2021 року здобув приз глядацьких симпатій у конкурсі «Мандрівник-фотограф року», а також того ж року організував у Стрию фотовиставку «Людина і війна», до якої увійшли 48 чорно-білих плівкових знімків, зроблених на фронті.

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2022 року Ігор приєднався до Хорунжої служби Третьої окремої штурмової бригади. Він займався розробкою методик морально-психологічного забезпечення, проводив лекції, організовував екскурсії та зустрічі з діячами культури для військових.

Також він активно долучався до порятунку культурної спадщини: разом із побратимами з бригади вивіз із-під обстрілів 900-літню Половецьку кам’яну бабу з Донеччини до Дніпровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького.

У лютому цього року Ігор отримав звання молодшого лейтенанта.

Нагадаємо, у липні на фронті під час виконання бойового завдання загинув журналіст телеканалу «Новий Чернігів», військовослужбовець Богдан Заяць.