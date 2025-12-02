ТСН у соціальних мережах

Війна
838
2 хв

На війні загинув Василь Хомко — ексрежисер «Орла і Решки»

Василь Хомко змінив камеру на зброю, щоб захищати Україну, і загинув у бою. Церемонія прощання з воїном відбудеться 5 грудня.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Василь Хомко з позивним «Бейрут»

Василь Хомко з позивним «Бейрут» / © Instagram-сторінка Галини Співак

Захищаючи Україну, на війні загинув ексрежисер популярного розважального тревел-шоу «Орел і Решка» Василь Хомко з позивним «Бейрут». Бійця не стало ще 2 жовтня цього року.

Про це повідомила дружина захисника Галина Співак на своїй Instagram-сторінці.

Співак вказала, що «Василь Бейрут Хомко на щиті». Вона також написала зворушливе прощання з чоловіком.

«Ти гідно пройшов свій шлях до останньої миті і загинув у бою, тримаючи зброю, захищаючи кожного з нас. Спочивай з миром, а ми подбаємо про твою пам’ять», ­– йдеться у дописі дружини бійця.

Прощання з Хомком відбудеться 5 грудня. Церемонія розпочнеться об 11:30 зі збору на Михайлівській площі, після чого о 12:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі розпочнеться поминальна служба. Охочих долучитися до урочистого поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі просять попередньо зв’язатися з дружиною загиблого.

Співак також звернулася до всіх, хто знав захисника.

«Хтось із вас навчався з ним в університеті, хтось працював у рекламі в Києві, Алматі, Бейруті, хтось знімав тревел-шоу, хтось служив разом і боронив Україну пліч-о-пліч. Син, брат, коханий чоловік, тато, друг, колега, побратим — сьогодні всі ми у безкінечному сумі схиляємо голови перед твоєю жертвою заради нашого майбутнього і віддаємо шану тобі, Воїне», — йдеться у повідомленні дружини Хомка.

Нагадаємо, у віці 28 років на фронті загинув Костянтин Гузенко — документальний та художній фотограф із Києва, учасник команди Ukraїner. Він служив у 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

