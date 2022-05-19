На війну не доїхав: в окупованому Криму перекинувся причіп із бронетехнікою (фото)

На війну не доїхав: в окупованому Криму перекинувся причіп із бронетехнікою (фото)

Бронетранспортер перевозили до адміністративної межі з окупованим півостровом, проте перекинулася через слизьку після дощу дорогу.

В окупованому Криму під час руху з’їхав з дороги та перекинувся причіп із російською військовою технікою. За попередньою інформацією, один військовослужбовець збройних сил РФ загинув, другий зазнав тяжких травм.

Як повідомляє місцевий телеграм-канал "Кримський вітер", цей випадок стався у середу, 18 травня.

На опублікованих фото з місця події видно вантажний КамАЗ із буквою Z на кабіні. Таке ж маркування — на тягачі, який перевозив бронетехніку і опинився в кюветі доверху колесами.

За попередньою інформацією, постраждали внаслідок ДТП двоє російських військових, один із яких, начебто, загинув.

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На сайті "Меридіан Севастополь" із посиланням на джерело в Красноперекопську уточнили, що російські військові вчора перевозили до десяти одиниць бронетехніки до адміністративного кордону тимчасово окупованого Криму. Ймовірно, причиною аварії на повороті стала слизька після дощу дорога.

Користувачі Мережі зауважили, що бронетехніка, яку перевозили, очевидно, для участі в бойових діях на території України був транспортний засіб ПТС-2, призначений для перекидання десанту, десантної переправи через водні перешкоди артилерійських систем, колісних і гусеничних тягачів, бронетранспортерів, автомобілів, особового складу та різних вантажів.

Нагадаємо, Кремль вирішив примусово мобілізувати в Криму військових, які 2014 року підтримали анексію і зрадили Україну.

Ахтем Сеітаблаєв про ситуацію в Криму і участь кримських татар в захисті України

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