На війну підуть усі: у РФ скасували відстрочення від мобілізації багатодітним чоловікам

Відповідний документ Генштаб РФ розіслав військкоматам ще у грудні минулого року.

Депутатка Держдуми Ніна Останіна повідомила, що у Росії скасували відстрочення від мобілізації для багатодітних чоловіків.

Цю інформацію їй підтвердила представниця Ради по правам людини при президенті РФ Ірина Кіркора, написала Останіна у Telegram.

Зокрема, зазначається, що відповідний документ навіть наприкінці грудня 2022 року був розісланий російським військкоматам.

"На жаль, Ірина Валеріївна підтвердила ваші побоювання, дорогі мої друзі-підписники, про відміну пункту Директиви Генштабу від 4.10.2022 р. про відстрочення під час проведення часткової мобілізації батьків багатодітних сімей із трьома дітьми. Відповідний документ, за словами І.В. Кіркори був направлений у військкомати наприкінці грудня минулого року", - написала російська депутатка.

Вона також додала, що намагалася уточнити цю інформацію у Міноборони, але ці спроби не були успішними - відповіді вона так і не отримала.

Водночас, Останіна переконана, що часткова мобілізація у РФ завершилася, а тому ця норма стосується лише тих, кого вже забрали до війська, аби не повертати додому вже відправлених на фронт багатодітних чоловіків.

Нова хвиля мобілізації в РФ

Втім, за даними української розвідки, керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення нової хвилі мобілізації. До ЗС РФ планують мобілізувати 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви. А значить, є вирогідність, що ця норма про відстрочення від мобілізації чоловіків, які мають трьох і більше дітей, діяти не буде і вони також підпадуть під призов до війська.

Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив, що оголосити про додаткову мобілізацію у РФ можуть 15 січня.

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