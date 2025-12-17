На війну проти України вербують найманці з ПАР - стали відомі подробиці

Найманці / © news.sky.com

Реклама

Десятки громадян Південної Африки без військового досвіду опинилися на передовій війни Росії проти України після того, як їх заманили обіцянками навчання та роботи охоронцями, а згодом змусили підписати контракти з російською армією.

Про це повідомляє із посиланням на власне журналістське розслідування та свідчення родичів Sky News.

Як з’ясували журналісти, мешканці Південної Африки, які не мають жодної бойової підготовки, були втягнуті у війну в Україні через схему вербування, замасковану під програми професійного навчання. Родини завербованих стверджують, що їхніх близьких фактично обманом змусили воювати на боці Росії в зоні бойових дій на Донбасі.

Реклама

Один із чоловіків, ім’я якого змінене з міркувань безпеки, розповів журналістці Sky News, що його старший брат погодився на поїздку до Росії, вважаючи, що проходитиме курси підготовки охоронців. За його словами, жоден із завербованих не мав досвіду служби в армії чи участі у війнах.

За свідченням співрозмовника, група щонайменше з 16 південноафриканців вилетіла до Росії транзитом через Дубай. Уже на місці їм запропонували підписати контракт російською мовою, зміст якого їм не пояснили. Після цього чоловіків перевезли на територію України.

«Коли вони запитали, куди саме їх везуть і де буде навчання, їм відповіли, що жодного навчання не буде, адже контракт уже підписано, і тепер вони перебувають під командуванням російської армії», — розповів родич одного з завербованих.

Журналісти Sky News також отримали відеозвернення, записані чоловіками у військовій формі. У цих записах вони заявляють, що їх поставили перед фактом та відправили на фронт без належної підготовки. Один із чоловіків стверджує, що під час підписання контрактів їм відмовили у перекладачі, пояснивши це відсутністю зв’язку.

Реклама

За його словами, підписати документи їх переконувала Дудузіле Зума-Самбудла — донька колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми. Чоловік заявляє, що вона запевняла, ніби сама проходить аналогічну підготовку, і тому вони довірилися її словам.

Водночас Дудузіле Зума-Самбудла відкидає всі звинувачення. Вона заявила, що сама стала жертвою обману та маніпуляцій. Проти неї подано заяву до поліції, зокрема від її родичів, які звинувачують її у причетності до торгівлі людьми з метою вербування найманців.

Південноафриканська поліція підтвердила, що розслідує ці заяви. Відомо, що Зума-Самбудла склала депутатські повноваження, але офіційних коментарів журналістам не надала.

Паралельно в Йоганнесбурзі правоохоронці затримали ще п’ятьох осіб, яких підозрюють у спробі виїхати до Росії для участі у бойових діях. Затримання відбулося в аеропорту після оперативної інформації. Серед підозрюваних — троє молодих чоловіків, наймолодшому з яких 21 рік, а також жінка, яку слідство вважає вербувальницею.

Реклама

Усі п’ятеро постали перед судом, після чого були звільнені під заставу. Представники спеціального підрозділу поліції ПАР заявили, що не виключають нових затримань, оскільки масштаби вербування можуть бути значно ширшими.

Родини чоловіків, які вже перебувають у зоні бойових дій в Україні, заявляють, що намагаються домогтися їхнього повернення додому, попри відсутність гарантій безпеки.

«Ми маємо справу з впливовими людьми. У Південній Африці зараз ніхто не може бути впевненим у завтрашньому дні», — зазначив співрозмовник Sky News, додавши, що родини живуть у постійному страху за життя своїх близьких.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у низці міст Ірану зафіксували масове поширення листівок із пропозицією приєднатися до війська РФ.