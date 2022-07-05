На війну до України відправили військовослужбовців з останнього підрозділу РФ - Арестович

На війну до України відправили військовослужбовців з останнього підрозділу РФ - Арестович

На війну до України відправили з Сахаліна військовослужбовців з останнього підрозділу РФ.

Загалом Путін направив 60% армії на взяття двуї міст на сході України, в яких успішно проводили оборонні дії ЗСУ.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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“Звичайно, хочеться лише яскравих перемог та наступів. Але військове командування працює із тим, що є. Наші збройні сили перемелюють супротивника, який має перевагу за кількістю особового складу, техніки та бюджету. Воювати складно, але ми вміємо. І робимо це успішно у тих реаліях, які є. Ми перемелюємо цю армію та накопичуємо резерви. Наступ із яскравими перемогами неминучий”, - наголосив Олексій Арестович.

Нагадаємо, що Росія заздалегідь планувала знищення Маріуполя та масове вбивство його жителів.

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