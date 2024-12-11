На війну з 18 років: Жорін пояснив, чому за зниження мобілізаційного віку

Жорін зауважив, що людині у віці 45-50 років навчитись працювати з дроном або з РЕБом.

В Україні потрібно знизити мобілізаційний вік до 18 років тому, що молоді люди "набагато швидше навчаються та з іншою енергетикою воюють".

Таку думку висловив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін в інтерв'ю LIGA.net.

"Я позитивно ставлюсь до цього питання. Поясню, чому: молоді люди набагато швидше навчаються, молоді люди абсолютно з іншою енергетикою воюють. В нас, у бригаді, дуже багато молоді воює. Тому, знову ж таки, на своїх прикладах ми можемо говорити та показувати те, що ці люди набагато ефективніше виконують бойові задачі й вони набагато легше навчаються і зростають", – сказав Жорін.

Натомість він зауважив, що людині у віці 45-50 років навчитись працювати з дроном або з РЕБом, чи ще з якимось іншим складним засобом взагалі майже неможливо. Звісно, інколи є 50-річні чоловіки у дуже гарній фізичній формі та добре розуміються у техніці, але це – вийнятки.

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"Є такі особи, яким по 50 років, а вони бігають фізо, як 20-річні й розбираються в техніці, але це одиниці. Більшість з них вже має величезну кількість проблем зі здоров'ям. Вони дуже складно піддаються навчанню. Відповідно, їм набагато складніше виконати бойову задачу й набагато складніше вижити в бойових умовах", – пояснює Жорін.

Він розповів, що у Третій штурмовій бригаді більшість військових – молоді люди, яким від 18 до 35 років. Зокрема, були випадки, коли юнаки подавали заявки на вступ до бригади за тиждень до повноліття, щоб у день народження "прибігти" та оформлювати відповідні документи.

"Багато молоді у нас, та вони реально дуже круто воюють, вони дуже швидко навчаються. Це взагалі інша енергія підрозділу", – стверджує Жорін.

Проблема демографії

Жорін не згоден аргументом демографів, що зниження мобілізаційного віку загрожує існуванню української нації як такої.

"Для цього потрібно зберегти українську націю. Щоб ці люди взагалі залишилися. Якщо ми перестанемо існувати, то який у цьому сенс", – каже заступник командира Третьої штурмової.

"Сподіваюсь, що вони (молодь – Ред.) теж будуть вже з іншою мотивацією, з іншим поглядом, відношенням… Я бачу сьогоднішню молодь - вона інакша, вона по-інакшому ставиться до всього що відбувається. Вона виросла на інших прикладах і тому я багато в чому реально вірю в українську молодь. Вірю в те, що саме на них, на їхніх плечах і побудується та сильна майбутня Україна. Але для цього нам треба взагалі зберегти Україну", – підсумував Максим Жорін.

Раніше в низці західних ЗМІ з'явилася інформація, що адміністрація президента США Джо Байдена закликає Україну знизити мобілізаційний вік від 25 до 18 років.

4 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен уже відкрито заявив, що Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію. Сьогодні віцепрем'єрка Ольга Стефанішина розповіла, що про зниження мобілізаційного віку в Україні говорили і в ЄС.

Натомість президент Зеленський запевнив, що наразі в Україні зменшення мобілізаційного віку не передбачається.

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