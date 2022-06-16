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На війну заманює надувний офіцер: Росія посилює вербування через значні втрати в Україні (фото)

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На війну заманює надувний офіцер: Росія посилює вербування через значні втрати в Україні (фото)

Фото: Антон Ваганов/Reuters

Тіньова мобілізація дозволяє Росії підтримувати себе на війні, але не усуває фундаментальний дефіцит живої сили.

Російська армія посилює вербування через значні втрати на війні проти України. Воно особливо помітне в Санкт-Петербурзі, де навіть встановили надувну фігуру усміхненого офіцера в уніформі, який махає перехожим.

Про це повідомляє The Washington Post.

Лялька заманює росіян біля мобільного призовного центру у центрі міста, щоб дізнатися більше про "переваги служби в професійній армії".

"Військова служба за контрактом - твій вибір", - написано на фоні надувного офіцера.

Окрім цього, російські сайти з працевлаштування продовжують рекламувати тисячі вакансій від Міністерства оборони РФ. У Мережі шукають всі види військовослужбовців: від протитанкових гренадерів до водіїв і снайперів-розвідників.

За словами американського військового аналітика Майкла Кофмана, такі зусилля є формою тіньової мобілізації. Вони дозволяють російським військовим підтримувати себе у війні, але не усувають фундаментальний дефіцит живої сили.

Нагадаємо, втрати російських окупантів в Україні стрімко наближаються до 33 тисяч осіб. Найбільші втрати противника минулої доби, 15 червня, спостерігалися на Бахмутському напрямку.

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