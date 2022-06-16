На війну заманює надувний офіцер: Росія посилює вербування через значні втрати в Україні (фото)

Тіньова мобілізація дозволяє Росії підтримувати себе на війні, але не усуває фундаментальний дефіцит живої сили.
Російська армія посилює вербування через значні втрати на війні проти України. Воно особливо помітне в Санкт-Петербурзі, де навіть встановили надувну фігуру усміхненого офіцера в уніформі, який махає перехожим.
Про це повідомляє The Washington Post.
Лялька заманює росіян біля мобільного призовного центру у центрі міста, щоб дізнатися більше про "переваги служби в професійній армії".
"Військова служба за контрактом - твій вибір", - написано на фоні надувного офіцера.
Окрім цього, російські сайти з працевлаштування продовжують рекламувати тисячі вакансій від Міністерства оборони РФ. У Мережі шукають всі види військовослужбовців: від протитанкових гренадерів до водіїв і снайперів-розвідників.
За словами американського військового аналітика Майкла Кофмана, такі зусилля є формою тіньової мобілізації. Вони дозволяють російським військовим підтримувати себе у війні, але не усувають фундаментальний дефіцит живої сили.
Нагадаємо, втрати російських окупантів в Україні стрімко наближаються до 33 тисяч осіб. Найбільші втрати противника минулої доби, 15 червня, спостерігалися на Бахмутському напрямку.
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