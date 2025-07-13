На війну зі шкільної лави: у РФ 18-річного дагестанця відправили на фронт та обнулили

Російські окупанти. Фото ілюстративне / © Associated Press

Реклама

У Росії 18-річного школяра з Дагестану Саїда Муртазалієва під тортурами змусили підписати контракт та відправили на фронт воювати проти України. Школяр-окупант записав відеозвернення, що його хочуть «обнулити», а потім зник.

Про це передають нібито опозиційний російський канал «Дождь» та «Новая газета».

За словами матері, школяра затримали на початку січня у Підмосков’ї за підозрою у шахрайстві. Вже за кілька днів молодик, не виходячи з дільниці поліції, підписав контракт і вирушив на фронт до окупованої Луганської області.

Реклама

За інформацією каналу, одразу після затримання хлопця почали жорстко катувати:

«„Вдягали протигаз на голову, на серце тиснули, поки свідомість не втратить“, — розповіла мати Лейла Нахшунова. Про тортури Муртазалієв розповідав зокрема вітчиму, з яким розмовляв телефоном. Юнак стверджував, що підписав контракт під тиском.

Дагестанець потрапив у штурмову роту. На фронті юний окупант пробув не більше трьох місяців. 7 березня він відправив матері відео, в якому розповів, що за наказом командира полку «зібрав гроші у розмірі одного мільйона 150 тисяч рублів», щоб він та інші окупанти не пішли у штурм».

Муртазалієв також повідомив, що командири наказали товаришу по службі його «обнулити». Наступного дня школяра-окупанта оголосили зниклим безвісти.

Реклама

Раніше повідомлялося, що в Кремлі фіксують зростаючі проблеми із набором контрактників для окупаційної армії.