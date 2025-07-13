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- Війна
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На війну зі шкільної лави: у РФ 18-річного дагестанця відправили на фронт та обнулили
Школяр-окупант: у Росії 18-річного дагестанца під тортурами змусили підписати контракт та обнулили на фронті.
У Росії 18-річного школяра з Дагестану Саїда Муртазалієва під тортурами змусили підписати контракт та відправили на фронт воювати проти України. Школяр-окупант записав відеозвернення, що його хочуть «обнулити», а потім зник.
Про це передають нібито опозиційний російський канал «Дождь» та «Новая газета».
За словами матері, школяра затримали на початку січня у Підмосков’ї за підозрою у шахрайстві. Вже за кілька днів молодик, не виходячи з дільниці поліції, підписав контракт і вирушив на фронт до окупованої Луганської області.
За інформацією каналу, одразу після затримання хлопця почали жорстко катувати:
«„Вдягали протигаз на голову, на серце тиснули, поки свідомість не втратить“, — розповіла мати Лейла Нахшунова. Про тортури Муртазалієв розповідав зокрема вітчиму, з яким розмовляв телефоном. Юнак стверджував, що підписав контракт під тиском.
Дагестанець потрапив у штурмову роту. На фронті юний окупант пробув не більше трьох місяців. 7 березня він відправив матері відео, в якому розповів, що за наказом командира полку «зібрав гроші у розмірі одного мільйона 150 тисяч рублів», щоб він та інші окупанти не пішли у штурм».
Муртазалієв також повідомив, що командири наказали товаришу по службі його «обнулити». Наступного дня школяра-окупанта оголосили зниклим безвісти.
Раніше повідомлялося, що в Кремлі фіксують зростаючі проблеми із набором контрактників для окупаційної армії.