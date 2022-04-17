На військових полігонах у Росії зафіксували понад 50 випадків "самоволки" - Генштаб ЗСУ

На військових полігонах у Росії зафіксували понад 50 випадків "самоволки" - Генштаб ЗСУ

Солдати РФ самостійно залишали територію полігонів під час підготовки до війни з Україною.

На військових полігонах у Росії зафіксували понад 50 випадків самовільного залишення польових таборів особовим складом армії РФ.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

“Під час проведення заходів підготовки перед відправленням підрозділів для участі у війні з Україною на полігонах на території російської федерації відзначено понад 50 випадків самовільного залишення польових таборів особовим складом”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що Україна перетворилась на одну з найзамінованіших країн світу. Ворог мінує навіть одяг та іграшки.

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