На Волині чоловік намагався ухилитися від мобілізації через релігію: що ухвалив суд

На Волині військовозобов’язаний відмовився від повістки через релігійні переконання. Він отримав покарання у вигляді 3-х років позбавлення волі.

Про це пише "Судово-юридична газета".

Деталі справи

Як стало відомо з матеріалів справи, 10 червня 2024 року співробітники ТЦК склали акт щодо чоловіка про відмову від отримання повістки. При цьому він все одно мав наступного дня з'явитися у військову частину, бо законних підстав для відстрочки у нього не було.

"Військово-лікарська комісія визнала обвинуваченого придатним та надала відповідні докази у суді", - йдеться у матеріалі.

Крім того, на засіданні виступив член Церкви адвентистів сьомого дня. Свідок розповів, що знає обвинуваченого як хорошу людину, проте сказав, що до релігійної організації він не належить. Відсутність зв'язків із релігійною організацією підтвердила й довідка від "Релігійного центру свідків Єгови", згідно з якою обвинувачений не є членом цієї релігійної організації.

"На суді чоловік визнав, що ухилявся від служби у ЗСУ, і просив його суворо не карати", - пишуть журналісти.

У матеріалах справи говорилося, що обвинувачений усвідомлює небезпечний та протиправний характер своїх вчинків, додають у виданні, проте має намір досягти мети уникнути призову по мобілізації.

Раніше військовослужбовець, який повернувся на військову службу після СЗЧ (самовільного залишення частини), звернувся до Конституційного Суду України зі скаргою на положення Кримінального процесуального кодексу.

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