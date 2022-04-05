На Волині ділки намагалися під виглядом гуманітарки завезти товари для перепродажу

Влада обіцяє найближчим часом показати звіт, щодо розподілення гуманітарних вантажів.

На Волині зупинили зловживання з гуманітарною допомогою. Деякі ділки намагалися під виглядом гуманітарки завезти до країни товари для перепродажу. Тож військовій адміністрації довелося проводити термінову перевірку роботи розподільчих центрів із залученням представників тероборони.

Про це розповіли в ефірі ТСН.

Амуніція, медикаменти, одяг та продукти. Майже щодня із Волині до усіх областей України їде гуманітарна допомога. Нині переважна більшість вантажів вирушає на передову, де кожен - на вагу золота.

"Список дається на ранок і на вечір вже треба машину відправляти. Тобто все потрібно робити максимально швидко", - говорить волонтер Сергій Тимчук, утім, визнає, що це не завжди вдається. Пояснює, нині допомога надходить на величезну кількість розподільчих комплексів. Одні працюють як годинник, інші - шукають формальних підстав не видати допомогу.

"Є багато розподільчих, які реально працюють, зранку до вечора відправляють машини, а є такі, які свої склади наповнюють - і на цьому все закінчується. І куди воно дівається, куди відправляється - незрозуміло", - розповідає чоловік.

У обласній військовій адміністрації кажуть - також неодноразово отримували скарги щодо розподілення гуманітарних вантажів чи, наприклад, можливі зловживання.

"Під виглядом допомоги заїжджає тюкований Китай або шось інше. Розподіляється, але далі не йде ні військовим, ні тим, хто потребує допомоги", - говорить голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.

Нині перевіряють такі факти і обєднують зусилля з волонтерами, аби допомогу можна було надавати максимально швидко. Наприклад, система ввезення вантажів уже максимально проста та зрозуміла. На черзі - вдосконалити роботу розподільчих центрів. При тій же обласній адміністрації - таких три. І до роботи окремих, визнає губернатор, також були питання. Координаційний штаб, який займався розподіленням допомоги, нещодавно змінили, на деяких із об'єктів, де зберігається гуманітарна допомога, виставили додаткову охорону із представників територіальної оборони та розпочали аудит.

"Ми перевірили все, що є в електронних деклараціях, з тим, що фактично є на складських приміщеннях. І після цього будемо розподіляти це як для потреб військових частин, так і цивільного населення", - заявив перший заступник голови Волинської обласної адміністрації Сергій Мовенко.

Водночас у військовій адміністрації визнають, що нововведення сподобалося не усім. На одному із таких складів виник конфлікт між теробороною та чоловіком, який надав свій склад під зберігання гуманітарної допомоги. На місце приїхала поліція і врешті інцидент уладнали. Натомість одне зі столичних видань написало про нібито рейдерське захоплення складу теробороною. Натомість влада назвала статтю замовною та заявила, що вимагатиме, аби видання понесло відповідальність за недостовірну інформацію.

Окрім того, найближчим часом покаже ще і звіт, щодо розподілення гуманітарних вантажів. Тоді, припускають, стане зрозуміло - чи не було бува із ними зловживань. Якщо ж такі виявлять - то далі за справу братимуться уже правоохоронці.