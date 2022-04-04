На Волині дозволили проводити сільськогосподарські роботи поблизу кордону

Попри деякі режимні обмеження, важливо не допустити зриву посівної кампанії.

У Волинській області дозволили проводити польові роботи на земельних ділянках, що розташовані за лінією інженерних прикордонних споруд.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

До слова, через введення воєєного стану в Україні 24 лютого у межах Ковельського та Володимир-Волинського контрольованих прикордонних районів тимчасово обмежений пропуск осіб та транспортних засобів за лінію інженерних загороджень. Крім того, діють тимчасові режимні обмеження на в'їзд і провадження робіт у смузі місцевості, яка безпосередньо прилягає до кордону, завширшки 500 метрів від лінії держрубежу (окрім сільськогосподарських).

Втім, аби не допустити під час війни зриву посівної, власникам ділянок дозволили перебувати поблизу кордону та працювати на сільськогосподарських угіддях.

Як повідомлялося, на Рівненщині просять аграріїв сіяти більше пшениці та жита: потрібний ресурс для хлібопекарської промисловості. Зокрема, радять вирощувати пшеницю, жито і ячмінь. Крім того, овес, горох, гречку, просо, картоплю та овочі. Тобто не менше 25% посівів мають займати продовольчі культури.