На Волині пенсіонер ґвалтував у гаражі 7-річну дитину

На Волині педофіл протягом певного часу ґвалтував 7-річну дитину. Чоловіка затримали та відправили під суд, який виніс вирок - 13 років позбавлення волі.

На Волині до 13 років в’язниці засудили чоловіка, який зґвалтував 7-річну дитину. 63-річний чоловік неодноразово глумився над дитиною у себе в гаражі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Як стало відомо, від червня до серпня 2021 року 63-річний чоловік неодноразову ґвалтував та вчиняв розпусні дії стосовно 7-річної дитини.

“Волинянин перебуває під вартою і наступних 13 років проведе в місцях позбавлення волі. Крім того, згідно рішення суду, із засудженого буде стягнуто на користь представника малолітньої потерпілої 300 тисяч гривень моральної шкоди”, - розповіли у прокуратурі.

Нагадаємо, що Кадиров закликав "стирати з землі" міста України і невдоволений "слабкими відповідями" Росії.

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