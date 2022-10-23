На Волині після атак РФ світло повернули 91 тисячі споживачів: які районі все ще без електропостачання

На Волині після ракетних ударів РФ вранці 22 жовтня енергетики всю поточну ніч ліквідовували наслідки обстрілів. До електропостачання станом на ранок 23 жовтня підключено 91 тисячу споживачів.

Про це йдеться в повідомленні голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.

"Роботи ремонтних бригад "Волиньобленерго" тривали впродовж усієї ночі. Станом на зараз в області відновлено електропостачання 91 тисячі споживачів. Використовуються всі можливі резервні схеми живлення", - розповів він.

Посадовець уточнив, що поки що частково без електропостачання залишаються місто Луцьк, Ковель, Луківська та Головненська територіальні громади Ковельського району. Крім того, у деяких містах фіксують знижений рівень напруги.

"Можлива почергова подача живленням деяким споживачам. Прошу усіх терпіння та розуміння ситуації. Відновлення мережі триває", - додав Юрій Погуляйко.

Нагадаємо, голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що в регіоні виник дефіцит потужностей електроенергії через ракетні обстріли Росії по критичній інфраструктурі, тому ухвалено рішення запровадити графіки обмеження електропостачання.

Масштабна атака об'єктів енергетики України

Зранку 22 жовтня Росія вчергове випустила по Україні ракети. Зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури. Двічі за день атакували росіяни Волинь. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок.

У Луцьку "приліт" по об'єкту енергетики підтвердив міський голова.

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