На Волині ППО знищила повітряну загрозу: уламки впали на будівлю

Обставини події встановлюються.
У Волинській області ППО у понеділок, 4 квітня, знищила ворожу повітряну загрозу. Уламки впали на будівлю в одному з населених пунктів.
Про це повідомив голова Волинської ВЦА Юрій Погулянко.
"За попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль. Уламки впали на будівлю одного з населених пунктів. Жертв немає. Зараз на місці працюють спеціалісти", - повідомив голова ВЦА.
Нагадаємо, населені пункти Київської області повністю звільнені від російських солдат. Після того, як ЗСУ відкинули окупантів, видно жахливі наслідки "руского міра".
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