На Волині суд ув’язнив ухилянта, який набрехав про дітей та хвору матір

Чоловік був визнаний військово-лікарською комісією придатним для проходження військової служби, але проігнорував відправлення до своєї частини.

Військовозобов'язаний волинянин отримав три роки позбавлення волі через ухилення від призову під час мобілізації.

Про це інформує "Главком" з посиланням на вирок Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 15 березня.

У матеріалах справи повідомляється, що в середині жовтня чоловік був визнаний військово-лікарською комісією придатним для проходження військової служби. Однак він проігнорував відправлення до своєї частини.

На свій захист обвинувачений заявляв, що у нього на утриманні дружина, двоє дітей та хвора мати. Він заявив, що саме тому не хотів вирушати на службу до армії. У скоєному зізнався та попросив суворо не карати.

Суд розглянув аргументи обвинувачуваного та дійшов висновку, що вони не відповідають дійсності. Зокрема, чоловік повідомив, що однією з обставин, яка спонукала його до ухилення від служби, є необхідність утримування сімʼї. Він пояснив, що неофіційно працює продавцем та отримує зарплатню на рівні 15-20 тисяч гривень. Обвинувачуваний знав, що грошове утримання військових під час воєнного стану становить 30 тисяч гривень. Попри це він заявив, що однаково не хоче бути мобілізованим через "погане відчуття".

"З наведеного суд дійшов висновку, що метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації обвинуваченим є не матеріальне забезпечення сім’ї, а страх перед тягарем військової служби", – сказано у вироку.

Крім того, суд зʼясував, що дитина, яка перебуває на утриманні обвинуваченого, має іншого батька і він регулярно сплачує аліменти.

Також стало відомо, що мати обвинувачуваного не залежить від нього. Вона проживає окремо та не має жодних висновків про обмеження працездатності або необхідності в піклуванні.

Підсумовуючи, суд наголосив, що звільнення обвинуваченого від відбування покарання із застосуванням статті 75 Кримінального кодексу не запобігне вчиненню нових кримінальних правопорушень. І тому призначив реальний термін покарання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Держприкордонслужбі попереджали, що чоловіків-ухилянтів повертатимуть з-за кордону додому.

Крім того, ми раніше інформували, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виступає за посилення умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

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