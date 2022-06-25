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На Волині суворо заборонили відвідувати ліси біля кордону з Білоруссю

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На Волині суворо заборонили відвідувати ліси біля кордону з Білоруссю

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Заборона на відвідування лісових масивів громадянами пролягає через населені пункти Камінь-Каширського та Ковельських районів Волинської області.

На півночі Волинської області, біля кордону з Білоруссю, заборонили відвідувати ліси у районах виконання завдань Сил оборони.

Про це у п’ятницю, 24 червня, повідомив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко. 

Сувору заборону на відвідування громадянами лісових масивів у районах виконання завдань Сил оборони, які межують з білоруським кордоном, пояснили чинною оперативною ситуацією. 

“Умовна лінія на північ від якої діє сувора заборона на відвідування лісних масивів громадянами, пролягає через населені пункти Камінь-Каширського та Ковельських районів.
Камінь-Каширський: Городок, Оленине, Гута-Боровенська, Полиці, Гута-Камінська, Камінь-Каширський, Раків Ліс, Підріччя. Ковельський: Велимче, Замшани, Текля, Чевель, Залюття, Смолярі, Сукачі, Заболоття, Нудиже, Згорани, Заозерне, Гупали, Забужжя”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, громадський діяч, журналіст та речник Informnapalm Михайло Макарук вважає, що дії білоруської армії свідчать проте, що вона готується до нападу на Україну.

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