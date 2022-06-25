На Волині виявили гранатомет, вибухівку, наркотики та військову форму Білорусі (фото)

На Волині виявили гранатомет, вибухівку, наркотики та військову форму Білорусі (фото)

Знахідку виявили під час перевірки прикордонних населених пунктів Волинської області.

Протягом п’яти днів нацгвардійці спільно з поліцейськими здійснювали перевірку прикордонної зони Волинської області. Під час перевірки безпекової ситуації у північних районах поліцейські та нацгвардійці виявили білоруську військову форму, вибухівку, зброю та наркотики.

Про це повідомляє пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.

Зазначається, що окрім адміністративних правопорушень, за цей період було вилучено один РПГ, кілька одиниць зброї без документів, понад 1000 набоїв, тротилові шашки, протитанкові міни, тактичні ножі, рації, понад півсотні кущів маку та 40 грамів ймовірної наркотичної речовини, схожої на канабіс.

Також найдено два комплекта форми Республіки Білорусь та пошкоджений квадрокоптер.

"Заходи відбулися з метою нормалізації обстановки в регіоні, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки та порядку, відпрацювання осіб, які можуть бути причетні до терористичної й диверсійної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Загалом перевірили більше 60 населених пунктів.

Комплекти білоруської військової форми знайшли у Шацькому районі.

Де саме виявили вибухонебезпечні предмети в нацгвардії наразі не розголошують. Правоохоронці встановлюють, кому вони належать.

Нагадаємо, на Волині суворо заборонили відвідувати ліси біля кордону з Білоруссю.

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