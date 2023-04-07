У Волинській області військовий на екскаваторі наїхав на міну, його начальника знайшли застреленим

В Україні у Волинській області стався незвичайний інцидент, що призвів до загибелі начальника прикордонної застави.

У Волинській області військовослужбовець на екскаваторі наїхав на міну, яка здетонувала. Водій, на щастя, не загинув. На місце інциденту прибув начальник прикордонної застави, якого згодом знайшли застреленим.

Як повідомляє телеканал “Конкурент TV” із посиланням на коментар ДБР, у четвер, 6 квітня, військовослужбовець, який керував екскаватором, підірвався на міні під час виконання інженерних робіт з укріплення кордону. Якоїсь миті він наїхав на міну, яка здетонувала. Проте чоловік не постраждав.

Незабаром на місце події прибув начальник прикордонної застави разом з інспектором прикордонної служби, щоб оглянути територію та встановити причини вибуху. Через деякий час начальника застави знайшли з вогнепальним пораненням голови.

“Після огляду території начальник відійшов нібито зателефонувати і через деякий час пролунав звук, схожий на постріл. Начальника застави знайшли неподалік місця події з вогнепальним пораненням у голову”, – розповіла речниця теруправління Державного бюро розслідувань Тетяна Муравель.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями 115 та 425 КК України – умисне вбивство з позначкою "самогубство" та недбале ставлення до військової служби.

Нагадаємо, що двоє військових РФ постраждали від вибуху в Брянській області біля кордону з Україною.

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