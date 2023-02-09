Отримав повістку і не захотів йти воювати: на Волині засудили переселенця із Соледара

Чоловік розповів, що він був поранений та втратив усе своє майно, а тому вирішив не воювати.

У Волинській області до трьох років позбавлення волі засудили переселенця з міста Соледар Донецької області. Чоловік отримав повістку, проте відмовився воювати за Україну.

Про це йдеться у вироку Ковельського районного суду.

За даними суду, чоловік вважається внутрішнім переселенцем. Його 20 червня 2022 року визнали придатним до військової служби. Йому 19 серпня 2022 вручили повістку з вимогою 2 вересня прибути до військкомату для проходження служби у ЗСУ, проте чоловік так і не з'явився.

На суді підозрюваний визнав свою провину. Він розповів, що був поранений у Соледарі, втратив усе своє майно, а тому вирішив не йти воювати за Україну. На суді чоловік просив його суворо не карати.

Суд встановив, що переселенець на Волині проживає разом з батьком, він втратив зв'язок із своєю малолітньою дитиною, оскільки мати виїхала у невідомому напрямку. Чоловік не працює та не перебуває на обліку в Центрі зайнятості.

Ковельський районний суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та засудив до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області судитимуть 52-річного жителя Кодимської громади. Чоловік отримав повістку, його визнали придатним до служби, проте він відмовився від мобілізації.

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