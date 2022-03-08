На Волині затримали колишнього "беркутівця", якому ФСБ дала завдання вступити до тероборони

У зрадника вилучили автомати, рушницю, пістолет та набої.

У Волинській області затримали колишнього "беркутівця", який в 2014 році втік з України, проте у 2022 повернувся, щоб виконувати завдання ворожої спецслужби.

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Про це повідомили в СБУ.

Як встановила СБУ, у минулому він проходив службу у спецпідрозділі "Беркут" та був охоронцем одного з українських високопосадовців. Після початку російської агресії у 2014 році він втік до РФ.

"Уже на початку 2022 року куратори з ФСБ дали зраднику вказівку повернутися в Україну. Контррозвідники СБУ вчасно зупинили ворога та не допустили диверсій серед захисників. У нього вилучили автомати, рушницю, пістолет та набої. Наразі російському агенту повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Його взято під варту", - йдеться у повідомленні.

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