На Волині затримано колишнього керівника окупаційної "поліції" Нової Каховки

Фігурант тривалий час переховувався від слідства та суду, однак був затриманий на Волині.

Правоохоронці затримали ексначальника так званого "МВС РФ" у Новій Каховці, який підозрюється у колабораційній діяльності та незаконному позбавленні волі людей.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Фігурант тривалий час переховувався від слідства та суду, однак був затриманий на Волині. Йому раніше оголосили підозру за статтями 111-1 та 146 КК України – колабораційна діяльність і незаконне утримання людей. Обвинувальний акт щодо нього та його спільників уже передали до суду в межах спеціального досудового розслідування.

Слідство встановило, що затриманий до повномасштабного вторгнення працював директором Новокаховської філії приватної охоронної компанії. Після захоплення міста росіянами він добровільно перейшов на бік окупантів та очолив псевдоструктуру "МВС РФ" у Новій Каховці.

Перебуваючи на цій посаді, він організовував незаконні затримання місцевих мешканців, які мали проукраїнську позицію, та утримував їх у підвалах захоплених будівель поліції. Там людей піддавали фізичним і психологічним знущанням.

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Щоб вислужитися перед окупаційною адміністрацією, він наказав замінити українські прапори на російські на всіх адміністративних будівлях міста.

Після звільнення з псевдопосади у 2022 році, коли в регіоні змінився "військовий комендант", він нелегально виїхав до ЄС. Згодом повернувся до України, де намагався переховуватися на Волині.

Затримання відбулося відповідно до ст. 208 КПК України. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводить Головне слідче управління Нацполіції України, оперативний супровід здійснює СБУ в Херсонській області.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці викрили 55-річного чоловіка, який у відеочатах поширював інформацію про українських військових та оборонні об’єкти.