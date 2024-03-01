На Волині злочинці незаконно переправили до Польщі майже 170 чоловіків – причетна прикордонниця

У Волинській області викрили злочинну групу, яка переправляла до Польщі військовозобов’язаних чоловіків. Зловмисникам допомагала інспекторка одного з прикордонних загонів на області.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Клієнтів ділки шукали у соцмережах, а вартість послуг складала 3,5 тис. доларів США з особи. З ними заздалегідь домовлялись про зустріч і доправляли автомобілем до пункту пропуску. Водій-спільник передавав прикордонниці закордонні паспорти пасажирів. Інспекторка не вносила відомості про них до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон. Це давало можливість чоловікам перетнути кордон і потрапити до Польщі", - розповіли подробиці правоохоронці.

За даними слідства, за такою схемою група незаконно переправила за кордон щонайменше 168 осіб.

Інспекторці повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Також подано до суду про обрання фігурантці запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, на Закарпатті 27-річний чоловік за $2000 "купив" третю дитину, щоб виїхати за кордон.

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