На Волинському та Поліському напрямках окупанти завершують перегрупування виведених до Білорусі військ

На Волинському та Поліському напрямках окупанти активних дій не здійснювали.
На Волинському та Поліському напрямках російські війська, яка раніше були виведені на територію Білорусі, завершують перегрупування.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
"На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у становищі та стані угруповання військ противника не виявлено. Підрозділи Східного військового округу, що виведені на територію Гомельської області, завершують перегрупування.
Відзначається переміщення підрозділів противника до залізничних станцій для завантаження і подальшої передислокації", - розповіли в Генштабі.
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