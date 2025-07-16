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- Війна
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На Волині блискавка влучила у житловий будинок: які наслідки
Через удар блискавки по будинку на Волині зайнялася пожежа.
На Волині блискавка влучила у житловий будинок. Всередині перебувала мати з трьома малолітніми дітьми.
Про це повідомляє ДСНС.
Як зазначається, жінка з дітьми встигли перейти у безпечне місце. Вона зателефонувала на лінію «101», щоб викликати рятувальників.
“Вогнеборці оперативно ліквідували займання й не допустили знищення будинку”, — йдеться у повідомленні.
На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
Раніше у столиці блискавка вдарила у парковку. Це сталося це у Дарницькому районі Києві.
За інформацією, яка шириться соцмережами, у місці удару видно дим.
Даних про жертв чи потерпілих не було.