На ворожому блокпосту у Василівці за тиждень померли п'ятеро людей, у черзі – понад 1200 авто

Виїхати через Василівку намагаються 5000 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій.

На блокпосту у Василівці Запорізької області через дії російських окупантів зібралася величезна черга на виїзд із захоплених територій. За тиждень у черзі померло 5 людей.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону..

За його словами, Василівка – єдиний пункт проїзду мешканців тимчасово окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей на підконтрольну Україні територію.

Проте в черзі на російському блокпосту стоїть понад 1200 авто. Виїхати намагаються 5000 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій.

За тиждень у черзі там померло 5 людей.

"Є зовсім жахливі речі, коли рашисти підходять до наших людей і кажуть: "Якщо хтось з тяжкохворих хоче тут підняти мітинг, то можемо пристрелити просто зараз у посадці", – розповів Федоров.

Мер повідомив, що окупанти пропускають від 20 до 150 машин на день, але попит значно більший і черга кожного дня зростає. Водночас росіяни на запит української сторони про організацію "зеленого коридору" цинічно відповідають, що "охочих виїхати немає".

Федоров пояснив, навіщо окупанти збирають величезні черги на блокопосту. На його думку, росіяни використовують українців як "живий щит". Також окупанти створили корупційну схему: люди, які доплачують 1000 гривень, отримують шанс проїхати швидше.

"Завдання командування – сформувати "живий щит". Щоб люди не виїжджали, а наші ЗСУ не могли атакувати ці позиції. Завдання керівників блокопостів – зароботи на цьому", – уточнив Федоров.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух згодом додав, що загарбники навмисно збирають велику кількість людей у Василівці, щоб зробити собі прикриття під час переміщення військової техніки.

Раніше Іван Федоров розповів, що окупанти погрожують зруйнувати Мелітополь у разі відступу.

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