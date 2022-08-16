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На ворожому бойовому чергуванні залишили два ракетних носії з 16 «Калібрами» напоготові

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На ворожому бойовому чергуванні залишили два ракетних носії з 16 «Калібрами» напоготові

В Чорному морі через штормову погоду корабельне угруповання ворожих сил укривається вздовж узбережжя кримського півострова в напрямку Новоросійська.

Про це інформує оперативне командування "Південь". 

На бойовому чергуванні залишили ракетні носії з «Калібрами» напоготові.

"Сили охорони та оборони півдня України на сторожі безпеки регіону. Будьте пильними й уважними, не нехтуйте попередженнями про небезпеку з повітря, на узбережжі та в прибережних водах. Довіряйте тільки достовірним джерелам інформації і все буде Україна!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно на узбережжі в Одеській області виявили ще одну міну. Її знешкодили військові. А на пляж у Болгарії винесло частину російської ракети від зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1348
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