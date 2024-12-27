На Времівському напрямку пошкоджено два ворожих танки Т-64 — речник Сил оборони півдня (фото)

В Росії залишилося від Радянського Союзу досить небагато таких моделей.

На Времівському напрямку Донецької області за минулу добу Сили оборони пошкодили два ворожі танки Т-64.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телеканалу "Україна".

"Це основний бойовий танк української армії. В Росії залишилося від Радянського Союзу таких моделей досить небагато", — зазначив речник Сил оборони півдня.

ЗСУ знищили два ворожих танки Т-64 / Фото: facebook.com/uvPivden

На думку Волошина, можна зробити висновок, що Росія вже збирає ці танки там, де вона може їх знайти.

Нагадаємо, під час війни в Україні Росія витратила всі свої довоєнні запаси танків Т-90 та значну частину Т-80. Загалом РФ витратила вже майже половину всіх своїх запасів важкої техніки.

До слова, російські збройні сили почали використовувати у війні проти України техніку, яка раніше служила реквізитом на кіностудії "Мосфільм".

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